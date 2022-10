Siegesserie von Chelsea endet mit Nullnummer bei Brentford

Die Siegesserie von Chelsea ist zu Ende. Nach fünf erfolgreichen Pflichtspielen in Folge musste sich der Champions-League-Gruppengegner von Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg am Mittwochabend im Auswärtsspiel der 12. Runde der englischen Fußball-Premier-League bei Brentford mit einer Nullnummer und damit Punkteteilung begnügen. Der Tabellenvierte (20 Punkte) konnte somit den Rückstand auf Leader Arsenal (27) nicht wesentlich verringern.

Vor dem Gastspiel in der "Königsklasse" am Dienstag in Salzburg bekommt es Chelsea am Samstag in der Liga noch zu Hause mit Manchester United zu tun. Liverpool rückte dank eines 1:0-Sieges an der Anfield Road gegen West Ham und des dritten Pflichtspielerfolges en suite als Neo-Sechster bis auf vier Punkte an Chelsea heran. Matchwinner war Stürmer Darwin Nunez mit seinem Tor in der 22. Minute.

Im Abstiegskampf gelang Southampton ein Befreiungsschlag. Die Truppe des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl setzte sich bei Bournemouth mit 1:0 durch und nahm damit nach fünf erfolglosen Anläufen wieder einmal drei Punkte mit. Damit gelang in der Tabelle vorerst auch der Sprung vom 18. auf den 14. Platz. Zu verdanken hatten die "Saints" den Sieg ihrem Stürmer Che Adams, der bereits in der neunten Minute traf.