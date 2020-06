Sieglos-Serie von Schalke hielt an - 1:1 gegen Leverkusen

Der FC Schalke 04 hat seine Sieglos-Serie in der deutschen Fußball-Bundesliga auch im 13. Spiel nicht gestoppt und damit einen vereinsinternen Negativ-Rekord aufgestellt. Die Gelsenkirchener kamen am Sonntagabend daheim trotz 1:0-Führung nicht über ein 1:1 gegen Bayer Leverkusen hinaus. Der FC Augsburg machte mit einem 1:0-Sieg bei Mainz 05 einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib.

SN/APA (AFP)/Ina Fassbender Wieder kein Sieg für Schalke