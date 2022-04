Siegquote von 70 Prozent: David Alaba ist Reals Galaktischer

Karim Benzema schoss Real Madrid mit drei Toren zum Sieg gegen Chelsea - und Kollege David Alaba damit zu einem einsamen Rekord.

Nicht Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi, David Alaba ist - gemessen an der Siegquote - der erfolgreichste Spieler der Champions League. Der ÖFB-Star im Trikot von Real Madrid absolvierte am Mittwochabend seinen 100. Einsatz in der Fußball-Königsklasse, eine Marke, die vor ihm erst 44 andere Kicker überschritten haben, und feierte beim 3:1 im Viertelfinal-Hinspiel gegen Chelsea seinen 70. Sieg. Eine bessere Quote hat kein anderer Spieler. Kein Ronaldo und auch kein Messi.

Bedanken durfte sich der "galaktische" Alaba ...