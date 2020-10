Sky-Sujet: Andreas Ulmer in einem elitären Kreis

Gemessen an gewonnenen Titeln ist Andreas Ulmer der erfolgreichste Fußballprofi, der je in Österreich gespielt hat. Nach elf Meisterschaften, acht Cupsiegen und dem Einzug ins Europa-League-Halbfinale 2018 belohnt sich der Kapitän von Red Bull Salzburg im zarten Alter von 34 Jahren nun mit seiner zweiten Champions-League-Teilnahme. Für die Bullen ist Rekordmann Ulmer (456 Spiele) längst eine Institution. Wie hoch sein Stellenwert auch international ist, zeigt das aktuelle Werbesujet von TV-Rechteinhaber Sky. Darauf sind vier Spieler zu sehen: Neben Superstar Mo Salah vom englischen Meister FC Liverpool, dem mittlerweile für Borussia Dortmund stürmenden Wunderwuzzi Erling Haaland und dem österreichischen Bayern-Legionär David Alaba eben auch Andreas Ulmer. Ehre, wem Ehre gebührt. Und Ulmer hat in Salzburg noch nicht fertig: Sein (vorläufiger) Vertrag läuft bis Sommer 2022, damit ist wohl auch seine Titelsammlung noch nicht komplett.