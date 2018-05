Sky zeigt kommende CL-Saison 34 Spiele und 40 Konferenzen

Der Pay-TV Sender Sky zeigt in der kommenden Saison der Champions League 34 Fußball-Spiele live sowie 40 Konferenzen. Das teilte der Sky-Vorstandsvorsitzende Carsten Schmidt am Dienstag in München mit. "Wir konzentrieren uns auf das Beste, unser Partner auf die Breite", sagte Schmidt mit Verweis auf DAZN.

Der Streamingdienst, für den ebenfalls gezahlt werden muss, zeigt die übrigen der insgesamt 138 Spiele des höchsten europäischen Fußballwettbewerbs. Aufgrund der neuen Medienverträge der UEFA für den deutschen und österreichischen Markt gibt es ab August keine Spiele im frei empfangbaren Fernsehen mehr. (Apa/Dpa)