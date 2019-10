Slowenien will sich mit Sieg in Skopje für ÖFB-Elf aufwärmen

Während sich Polens Fußballnationalmannschaft auf eine laut Papierform leichte Aufgabe in Riga vorbereiten kann, muss Slowenien im dritten Donnerstagsduell (alle 20.45 Uhr) von Österreichs EM-Quali-Gruppe G mit einem heißumkämpften Spiel in Skopje rechnen. Nordmazedonien will seine vielleicht letzte Chance nützen, würde nur bei einem vollen Erfolg zu den Slowenen (13 Punkte) aufschließen.

SN/APA (AFP)/LINDSEY PARNABY Slowenischer Teamspieler Petar Stojanovic