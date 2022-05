SN-Analyse: Darum ist Karim Adeyemi 35 Millionen wert

Borussia Dortmund macht Salzburgs Stürmerstar Karim Adeyemi zum teuersten österreichischen Bundesliga-Spieler aller Zeiten. Sein Marktwert lässt sich dabei nicht nur an Toren messen.

Am Dienstag weilte Karim Adeyemi noch beim Medizincheck und zur Vertragsunterzeichnung in Dortmund, am Mittwoch saß Karim Adeyemi schon wieder in Salzburg, um bei der Abschiedspressekonferenz die Hintergründe seines Sommertransfers zu erläutern. Die Erklärung war schließlich ganz einfach: Adeyemi nutzt nach drei Doublesiegen in Österreich die Chance für seinen nächsten Karriereschritt und unterzeichnete bei Borussia Dortmund einen langfristigen Vertrag bis 2027. Red Bull Salzburg wiederum nutzt die Chance, seinen Starstürmer möglichst gewinnbringend zu verkaufen. Vor vier Jahren um kolportierte drei ...