SN-Prognose: Wie Red Bull Salzburg einen Punkt Vorsprung rettet

Was spricht im Titelkampf der Fußball-Bundesliga für Red Bull Salzburg? Und was für Sturm Graz? Beide Meisterschaftsanwärter liefern starke Argumente.

Neun aufeinanderfolgende Meistertitel hat Red Bull Salzburg gewonnen und damit für eine gewisse Eintönigkeit in der Fußball-Bundesliga gesorgt. Jahr für Jahr hatten sich die Bullen - trotz reger Trainerwechsel und oftmaliger Kaderumbrüche - weiter von den österreichischen Mitbewerbern entfernt. Doch in dieser Saison ist alles anders. Die Salzburger schwächeln ein wenig in der Bundesliga-Meistergruppe, haben sich in bisher fünf Runden wankelmütig gezeigt und drei Mal unentschieden gespielt. Gleichzeitig hat die Konkurrenz aufgeholt, allen voran Sturm Graz. Fünf Runden vor Saisonschluss ...