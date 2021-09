SN-Tipp für die Champions League: Red Bull Salzburg wird Gruppenzweiter

Für Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg war die Chance nie größer, das Achtelfinale in der Champions League zu erreichen.

Das Gastspiel am Dienstag (18.45 Uhr) im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán von Sevilla ist für Red Bull Salzburg der Startschuss in eine Champions-League-Gruppenphase, die nach dem sechsten Spieltag im Dezember mit dem Aufstieg ins Achtelfinale belohnt werden könnte. Die Gegner in Gruppe G - Frankreichs Überraschungsmeister Lille, VW-Club Wolfsburg und eben der spanische Topclub Sevilla - sind weder besonders attraktiv noch unschlagbar. Zum dritten Mal in Folge sind die Bullen in der Königsklasse des europäischen Clubfußballs mit von der Partie, ...