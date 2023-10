So geriet Christoph Freund beim FC Bayern ins Kreuzfeuer der Kritik

Dem Salzburger wurde der Fall Jérôme Boateng zum Verhängnis.

Seit fünf Wochen bekleidet Christoph Freund den Posten des Sportdirektors beim FC Bayern München, Zeit zum Einarbeiten blieb dem Salzburger allerdings nicht. Es vergeht kaum ein Tag ohne eine neue Schlagzeile, die die Rolle von Freund hinterfragen lässt. So steht Max Eberl bei den Bayern angeblich ante portas, er wäre als Sportvorstand der direkte Vorgesetzte von Freund, was wiederum dessen Spielraum einschränken würde. Darüber hinaus ist das langjährige Mastermind von Red Bull Salzburg in Deutschland aktuell einer Welle an Kritik ausgesetzt. Freund hatte im Zusammenhang mit Trainingsgast Jérôme Boateng gemeint, dass man Spieler nach sportlichen Kriterien beurteile und der bevorstehende Strafprozess gegen Boateng eine "private Geschichte" sei. Dem 35 Jahre alten, derzeit vereinslosen Abwehrspieler wird vorgeworfen, im Sommer 2018 seine damalige Lebensgefährtin und Mutter seiner Kinder angegriffen zu haben. Eine erste Verurteilung war vom Oberlandesgericht jüngst aufgehoben geworden. Ehe der Fall Boateng am Landgericht München neu aufgerollt wird, wurde Freund wegen seiner Aussage in die Täterrolle gedrängt. "Partnerschaftsgewalt ist niemals Privatsache - egal ob sie von prominenten Profifußballern ausgeht oder vom Arbeitskollegen, vom Nachbarn oder vom besten Freund", sagte eine Sprecherin der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes und eine breite Öffentlichkeit in Deutschland stimmte mit ein. "Die Aussage des Bayern-Sportchefs war ein fatales Signal. An alle Fans, an die Öffentlichkeit, an Betroffene und nicht zuletzt an Täter."

Inzwischen haben die Bayern davon abgesehen, Boateng in die Mannschaft aufzunehmen. Die Entscheidung begründete am Wochenende Vorstandschef Jan-Christian Dreesen: Neben sportlichen Argumenten habe bei dem Nein zu einem Vertrag auch das "Drumherum" dazugehört.