So kommt man zu EURO-Tickets

Das ÖFB-Team bestreitet bei der Endrunde in Deutschland Knüller gegen Frankreich und die Niederlande. Wer das Team im Sommer 2024 anfeuern will, muss sich jetzt um die Tickets kümmern.

Aus Sicht der österreichischen Fans ist die Auslosung optimal gelaufen: Die Rangnick-Elf bestreitet gleich zwei Partien im größten EM-Stadion, dem Berliner Olympiastadion mit rund 74.000 Plätzen. Wie kommt man an die Tickets?

Erste Phase

Die erste Phase ist bereits vorbei: Im Oktober konnten sich Fans aus allen Ländern um Tickets bewerben, freilich noch als "Blind Date", weil noch nicht feststand, wer wo gegen wen spielen wird. 1,2 Millionen der insgesamt 2,7 Millionen Plätze wurden dabei vergeben. Will jemand die dabei gewonnenen Tickets umtauschen oder weiterverkaufen, ist Geduld gefragt: Erst im Frühjahr öffnet ein entsprechendes Portal der UEFA, der genaue Zeitpunkt wird noch bekanntgegeben.

Tickets für Österreich-Matches

Nach der Auslosung ist nun weitgehend klar, welche Partien in welchen Stadien stattfinden. Österreichs Spiele:

Österreich - Frankreich (17. Juni, 21 Uhr) in Düsseldorf

Österreich - Play-off-Sieger A (21. Juni, 18 Uhr) in Berlin

Österreich - Niederlande (25. Juni, 18 Uhr) in Berlin



Alle Endrunden-Nationalverbände erhalten pro Match 11.000 Tickets zur Verfügung gestellt. Um diese kann man sich noch bis 12. Dezember (14 Uhr) auf dem Ticketportal der UEFA-Seite bewerben. Wer keine Präferenz für ein Team oder bestimmte Spiele hat, kann bis 14. Dezember über eine weitere Verlosung sein Glück versuchen. Spätestens bis Ende Jänner werden die glücklichen Gewinner der Verlosung informiert. Lediglich die drei Teams, die sich übers Play-off im März qualifizieren, stehen noch nicht fest. Für sie wird es eine eigene zusätzliche Verkaufsphase geben.

Laut UEFA gehen insgesamt 80 Prozent aller Tickets in den freien Verkauf.

Kosten

Die günstigsten Tickets für Gruppenspiele kosten 30 Euro. Eine Million Eintrittskarten werden um 60 Euro oder weniger zu haben sein. Je später im Turnier, desto teurer wird es. Für das Finale am 14. Juli in Berlin wird man zumindest 95 Euro hinblättern müssen.

Anzahl

Maximal vier Tickets pro Spiel kann eine Person beantragen, außerdem ist nur der Erwerb von Tickets für ein Spiel pro Tag möglich. Sich als einzelne Person mit mehreren Mail-Accounts zu bewerben, ist nicht erlaubt.

Wo wird gespielt?

EURO-Stadien stehen in Berlin, München, Dortmund, Stuttgart, Hamburg, Gelsenkirchen, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf und Leipzig.