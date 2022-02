So verläuft der Tag für Red Bull Salzburg: Matthias Jaissle stimmt sein Team mit Pasta ein

Wie bereitet sich Red Bull Salzburg am Spieltag auf die Partie in der Champions League gegen Bayern München vor? Die "Salzburger Nachrichten" verraten den Tagesablauf.

Den Profis von Red Bull Salzburg steht am Mittwoch ein langer Arbeitstag bevor, ehe das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League gegen Bayern München um 21 Uhr in der Red-Bull-Arena angepfiffen wird. Schon ab 8 Uhr können Kapitän Andreas Ulmer und Co. im Trainingszentrum in Taxham das Frühstück genießen. In der Früh ist es wichtig, dem Körper Flüssigkeit zu geben, die über Nacht verloren wurde. Das bedeutet, dass die Bullen-Kicker angehalten werden, viel zu trinken. Um 11 Uhr schließt die ...