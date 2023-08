So viel Salzburg steckt in der deutschen Bundesliga

Nicolas Seiwald mit RB Leipzig, Konrad Laimer und bald auch Sportdirektor Christoph Freund mit dem FC Bayern: Die deutsche Liga startet in ihre 61. Saison und steht im Zeichen der ÖFB-Legionäre.

Keine der Top-5-Ligen in Europa wurde zuletzt so sehr von einer Mannschaft dominiert wie die deutsche Fußball-Bundesliga von Bayern München. Am Freitag startet der Rekordmeister mit dem frisch verpflichteten ÖFB-Nationalspieler Konrad Laimer bei Werder Bremen den Angriff auf den zwölften ...