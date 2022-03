So viel verdienen die besten Fußballspielerinnen

Große Zuschauerkulissen wie am Dienstag in München prägen das Viertelfinale der Fußball-Champions League der Frauen. Die Besten unter den Kickerinnen können inzwischen auch ordentliche Gagen einstreifen.

Normalerweise sind 1000 Zuschauer die Richtmarke für die Fußballerinnen des FC Bayern München, wenn sie ihre Heimspiele im Stadion am Bayern-Campus im Norden der bayerischen Metropole austragen. Nicht nur deshalb war die Champions-League-Begegnung gegen Paris Saint-Germain vor 13.000 Zuschauern in der Allianz Arena am Dienstag ein Meilenstein für den deutschen Meister um die ÖFB-Spielerinnen Sarah Zadrazil und Carina Wenninger.

Zwar war die Stimmung nach der unglücklichen 1:2-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse etwas gedämpft, aber die Kulisse machte sichtlich ...