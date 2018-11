Solari will Durststrecke von Real in La Liga beenden

Real Madrid gibt sich dieser Tage schon mit wenig zufrieden. Nach Rückschlägen in Serie wurde am Mittwoch mit einem 4:0 über Drittligist Melilla im spanischen Fußball-Cup immerhin wieder ein Sieg verbucht. Interimscoach Santiago Solari durfte sich freuen. Richtig ernst wird es für den Argentinier in der Primera Division. Am Samstag empfängt Real Aufsteiger Real Valladolid.

SN/APA (AFP)/GABRIEL BOUYS Junger, frischer Wind soll Besserung bringen