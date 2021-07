Sollbauer wechselt von Barnsley zu Dynamo Dresden

Michael Sollbauer hat seine Zelte in England abgebrochen und ist zum deutschen Fußball-Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden gewechselt. Der 31-jährige Innenverteidiger hatte zuletzt eineinhalb Jahre (61 Einsätze) für den englischen Zweitligisten Barnsley gespielt, wo er auch noch einen Vertrag hatte. Deshalb musste Dresden eine Ablöse zahlen. Der Ex-WAC-Abwehrspieler unterzeichnete am Mittwoch einen bis Ende Juni 2023 gültigen Vertrag plus Option für ein weiteres Jahr.

SN/APA/POOL/ALASTAIR GRANT Sollbauer (r.) soll die Abwehr von Dresden stabilisieren