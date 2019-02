Sonnleitner fiebert Duell mit "weltbestem Stürmer" entgegen

Die Mannschaft des SK Rapid hat einen Marktwert von 36,45 Millionen Euro, Mauro Icardi alleine wird auf 100 Mio. Euro taxiert. Die Rollen vor dem Europa-League-Sechzehntelfinal-Hinspiel der Wiener gegen Inter Mailand am Donnerstag (18.55 Uhr) sind also klar verteilt. Mario Sonnleitner und Co. wollen deshalb aber nicht in Ehrfurcht erstarren, auch wenn der Respekt vor den großen Namen groß ist.

SN/APA/HANS PUNZ Sonnleitner sieht seinem 55. Europacup-Einsatz für Rapid entgegen