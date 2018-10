Soriano: "Titel für die Bullen ist möglich"

Jonatan Soriano verfolgt seinen Ex-Club noch genau. Und er machte eine starke Aussage.

Wenn einer weiß, wie man den schottischen Traditionsclub Celtic Glasgow, der heute (18.55 Uhr) in der zweiten Runde der Europa League bei Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg gastiert, bezwingen kann, dann ist es Jonatan Soriano. Als die Bullen vor vier Jahren schon einmal in der Gruppenphase der Europa League auf Celtic trafen, gehörte Soriano zu den auffälligsten Akteuren. Nach einem 2:2 in der Bullen-Arena glänzten die Salzburger angeführt von Soriano beim 3:1 in Glasgow. Heute wird der ehemalige Salzburger Fanliebling und Serientorschützenkönig mitverfolgen, wie sich seine Nachfolger um Torjäger Munas Dabbur, der fast schon in seine Fußstapfen getreten ist, schlagen.