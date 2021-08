Southampton 1:1 gegen Manchester Utd. - Lukaku-Tor bei Debüt

Coach Ralph Hasenhüttl hat mit Southampton in der englischen Fußball-Premier-League daheim Titel-Co-Anwärter Manchester United am Sonntag ein 1:1 abgetrotzt. Es ist der erste Punkt des Teams des Steirers in dieser Meisterschaft nach einem 1:3 in der vergangenen Woche bei Everton. Darüber hinaus gab es am Sonntag Auswärtssiege von Londoner Clubs. Chelsea gewann das Stadtderby gegen Arsenal 2:0, Tottenham setzte sich bei den Wolverhampton Wanderers 1:0 durch.

SN/APA/AFP/JUSTIN TALLIS Romelu Lukaku traf bei seiner Chelsea-Rückkehr schon in der 15. Minute