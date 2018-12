Southampton gewann, ManCity und Chelsea verloren

Zwei Anwärter auf den englischen Fußball-Meistertitel haben am Samstag in der Premier League überraschende Heimniederlagen kassiert. Titelverteidiger Manchester City verlor gegen Crystal Palace 2:3, Chelsea zog gegen Leicester City mit 0:1 den Kürzeren. Dafür gab es für Southampton den nächsten Erfolg. Der von Ralph Hasenhüttl betreute Club gewann in Huddersfield 3:1.

SN/APA (AFP)/LINDSEY PARNABY Zweiter Sieg für Southampton-Coach Ralph Hasenhüttl