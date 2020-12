Southampton spielt ohne Hasenhüttl gegen West Ham nur 0:0

Southampton ist in der englischen Fußball-Premier-League schon vier Runden sieglos. Die "Saints" kamen am Dienstagabend im Heimspiel gegen West Ham United über ein torloses Remis nicht hinaus und teilten damit zum dritten Mal in den jüngsten vier Spielen die Punkte. Ralph Hasenhüttl coachte nicht vor Ort, sondern von zu Hause aus. Der 53-jährige Steirer hatte sich in Selbstisolation begeben, nachdem jemand aus seinem Haushalt positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

SN/APA/EXPA/PETER RINDERER Ralph Hasenhüttl musste diesmal von zu Hause coachen