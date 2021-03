Southampton und Hasenhüttl auf Cup-Mission

Während Manchester City weiter dem beispiellosen Quadrupel nachjagt, wartet auf Southampton im FA-Cup am Wochenende ein Spiel des Jahres. "Wir haben die Chance, im traditionsreichsten Bewerb des englischen Fußballs ins Halbfinale einzuziehen. Ich denke, es ist für uns, die Spieler, das Team, die Fans, jeden in diesem Club wohl das wichtigste Spiel des Jahres", sagte Trainer Ralph Hasenhüttl vor dem Viertelfinale am Samstag (13.15 Uhr) in Bournemouth.

SN/APA (AFP)/NICK POTTS Ralph Hasenhüttl hat im FA-Cup noch etwas vor