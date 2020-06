Southampton zurück auf Siegerstraße - 3:1 bei Watford

Southampton ist nach der 0:2-Niederlage gegen Arsenal in der englischen Fußball-Premier-League wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Die Truppe von Coach Ralph Hasenhüttl bezwang Watford am Sonntag auswärts mit 3:1 und hat damit wohl endgültig keine Abstiegssorgen mehr. Der Vorsprung auf die Abstiegszone wuchs gegen einen direkten Konkurrenten auf 13 Punkte an.

