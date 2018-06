Spanien kam in WM-Test gegen Schweiz über 1:1 nicht hinaus

Spaniens Fußball-Nationalteam hat das vorletzte Testspiel vor der WM in Russland nicht gewonnen. Die "Furia Roja" musste sich in Villarreal im direkten Duell zweier Endrunden-Teilnehmer mit der Schweiz trotz Überlegenheit mit einem 1:1 begnügen. Es war der letzte Testlauf der Mannschaft von Teamchef Julen Lopetegui auf eigenem Boden, die WM-Generalprobe folgt am Samstag in Rades gegen Tunesien.

SN/APA (AFP)/JOSE JORDAN Die Schweizer hielten gegen den WM-Mitfavoriten gut mit