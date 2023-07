Spanien und Japan erste WM-Achtelfinalisten

Die Auswahlen von Japan und Spanien sind bei der Frauen-Fußball-WM als erste Teams ins Achtelfinale eingezogen. Die Japanerinnen besiegten am Mittwoch in Gruppe C in Dunedin in Neuseeland Costa Rica 2:0 (2:0), danach fertigten die Spanierinnen in Auckland Sambia 5:0 (2:0) ab. Vor dem direkten Duell am Montag um den Gruppensieg haben die Ibererinnen mit 8:0 die um einen Treffer bessere Tordifferenz als die Asiatinnen. Kanada besiegte indes in Gruppe B Irland mit 2:1 (1:1)

Jennifer Hermoso - Zweifache spanische Torschützin gegen Sambia

Für Ex-Weltmeister Japan trafen Hikaru Naomoto (25.) und Aoba Fujino (27.) jeweils aus spitzem Winkel in einem Doppelschlag. "Wir haben getan, was notwendig war, und das haben wir gut gemacht", meinte Japans Coach Futoshi Ideda. "Die Spielerinnen sind mit einem klaren Ziel hierhergekommen und das verfolgen wir", machte der Trainer deutlich, dass es in Richtung Finale gehen soll. Die überlegenen Spanierinnen machten durch Teresa Abelleira (9.) und Jennifer Hermoso (13.) schnell alles klar. Nach der Pause erzielte Hermoso auch das 4:0 (70.), für die beiden übrigen Tore sorgte Alba Redondo (69., 85.). Die Achtelfinalgegnerinnen der Gruppe-C-Aufsteiger kommen aus der ausgeglicheneren Gruppe A, in der die Schweiz, Norwegen, Neuseeland und die Philippinen spielen. Den Kanadierinnen gelang unterdessen nach dem enttäuschenden 0:0 zum Auftakt gegen Nigeria ein wichtiger 2:1-Sieg. Der Olympiasieger geriet zwar früh gegen die Irinnen in Perth durch einen Treffer von Katie McCabe (4.) in Rückstand. Doch ein Eigentor von Megan Connolly unmittelbar vor der Pause (45.+5) sowie Adriana Leon (53.) sorgten für drei wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg. Das irische Team bleibt hingegen zählerlos, der WM-Debütant ist damit frühzeitig ausgeschieden. Das Parallelspiel zwischen Gastgeber Australien und Nigeria findet am Donnerstag (12.00 Uhr) in Brisbane statt.