Spaniens Fußballchef Rubiales verweigert Rücktritt nach Kuss-Eklat

In einer Sondersitzung des Verbandes verkündete Luis Rubiales, er werde nicht zurücktreten und bis zum Schluss kämpfen. Die Verbandsmitglieder applaudierten.

Luis Rubiales denkt nicht an Rücktritt

Nach dem WM-Finale in Australien und Neuseeland küsste Spaniens Verbandschef Luis Rubiales ungefragt die Spielerin Jennifer Hermoso. Seither war der Druck auf den 46-Jährigen gestiegen. Freitagmittag fand eine außerordentliche Sitzung des spanischen Fußballverbandes in Madridstatt. Rubiales: "Ich werde nicht zurücktreten."

Falscher Feminismus und soziale Hinrichtung

Rubiales entschuldigte sich zwar für sein Verhalten, "Ich entschuldige mich von Herzen. Ich hatte die Kontrolle verloren. Der Kuss war wie für eines meiner Kinder", jedoch gehe es nicht um Gerechtigkeit, sondern um eine soziale Hinrichtung.

Seiner Meinung nach war der Kuss einvernehmlich. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez bezeichnete ihn aber als inakzeptabel, Gleichstellungsministerin Irene Montero sprach von einer Form der sexuellen Gewalt, die nicht normalisiert werden dürfe. Bei der Sondersitzung bezeichnete Rubiales das als falschen Feminismus: "Der falsche Feminismus sucht nicht nach der Wahrheit, er versucht, sich eine Medaille umzuhängen und zu glauben, dass wir vorankommen. Sie kümmern sich nicht um die Menschen."

Disziplinarverfahren von FIFA eingeleitet

Am Donnerstag leitete die FIFA ein Disziplinarverfahren gegen Rubiales ein. "Die FIFA bekräftigt ihr uneingeschränktes Bekenntnis zur Achtung der Integrität aller Personen und verurteilt deshalb jedes gegenteilige Verhalten aufs Schärfste", hieß es.

Der spanische Fußballverband steht hinter Rubiales. Für seine Entscheidung, nicht zurückzutreten, bekam er kräftigen Applaus.

Hermoso forderte Konsequenzen

Nach dem Kuss veröffentlichte Spielerin Hermoso ein Video auf der sozialen Plattform Instagram und teilte mit: "No me ha gustado" (Hat mir nicht gefallen). In einer Stellungnahme mit der Spielerinnengewerkschaft Futpro forderte sie den spanischen Verband auf, "die notwendigen Protokolle zu erstellen, die Rechte unserer Spielerinnen zu schützen und beispielhafte Maßnahmen zu ergreifen".