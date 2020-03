Spanische Fußball-Liga pausiert für "unbestimmte" Zeit

Spaniens Verband RFEF und Liga richten sich bei der Fußball-Pause im Land nach den Empfehlungen der Regierung. Sie werde so lange dauern, bis staatliche Stellen sagen, dass Fußball ohne gesundheitliche Risiken möglich sei. Das teilen die RFEF und La Liga am Montag in einer gemeinsamen Stellungnahme mit.

SN/APA (AFP)/MOHAMED EL-SHAHED Auch diese Ligatrophäe wird vorerst nicht ausgespielt