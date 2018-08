Sparta Prag muss das nächste Heimspiel in einem europäischen Fußball-Cupbewerb vor leeren Rängen austragen. Die UEFA verhängte gegen den Club wegen des Verhaltens seiner Fans beim 0:2 bei Subotica in der Europa League laut Mitteilung vom Freitag auch eine Strafe von 100.000 Euro. Beim folgenden Rückspiel am 2. August in Prag (2:1) waren zudem Sparta-Anhänger auf das Spielfeld gelaufen.

Quelle: Apa/Dpa