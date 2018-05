Spekulationen um PSG-Angebot für Torhüter-Legende Buffon

Torhüter-Legende Gianluigi Buffon könnte seine Fußball-Karriere laut Medienberichten bei Paris Saint-Germain fortsetzen. Der 40-Jährige, der sich nach dieser Saison von Juventus Turin verabschiedet, habe vom französischen Serienmeister einen lukrativen Zweijahresvertrag angeboten bekommen, berichtete die "Gazzetta dello Sport" am Freitag.

Buffon absolviert am Samstag gegen Hellas Verona nach 17 Jahren beim Club sein letztes Spiel für Juventus. Ob und wo er weiterspielen will, werde er in den kommenden Tagen in Ruhe entscheiden, hatte Buffon am Donnerstag angekündigt. Ein Anreiz mit PSG könnte der Gewinn der Champions League sein, der dem Weltmeister von 2006 bisher noch nicht gelungen ist.

Britische Medien berichteten unterdessen, dass auch Liverpool Interesse am Altmeister habe. Dazu schrieb die italienische Zeitung "La Rebubblica" von einem "romantischen" Angebot von Borussia Mönchengladbach. Buffon soll seit seiner Kindheit mit dem deutschen Traditionsclub sympathisieren. Auch abseits des Platzes gibt es für Buffon Optionen. So sei ihm von Juve-Präsident Andrea Agnelli ein interessanter Job angeboten worden. Eine Entscheidung soll nächste Woche fallen.

(Apa/Dpa/Ag.)