Sperre von Koita trifft Red Bull Salzburg hart

In Hartberg zeigte Salzburgs Sekou Koita seine Topform. Der Stürmer ist Rekordmann im Bullendress, aber es warten ungewisse Wochen.

Er war ganz klar der Spieler der ersten Woche in der Frühjahrssaison 2021 der Fußball-Bundesliga. Sékou Koïta setzte auch beim 3:0 von Red Bull Salzburg in Hartberg die Akzente. Kein Wunder, dass Salzburg-Trainer Jesse Marsch von einer guten ersten Woche sprach: drei Spiele, drei Siege, kein Gegentor erhalten und dazu noch acht Treffer erzielt. Und Koïta schoss sich mit seinem Treffer in Hartberg auch noch in die Rekordbücher der Salzburger.

So komisch es klingt, Koïtas Topform bereitet den ...