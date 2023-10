Sport in Israel steht still: Kein Länderspiel für Red-Bull-Profi Oscar Gloukh

13 Kicker von Red Bull Salzburg sind mit ihren Nationalteams auf Welttournee, Oscar Gloukh hat unterdessen ganz andere Sorgen.

Ein Testspiel am Donnerstag (14.30 Uhr, Trainingszentrum Taxham) gegen den Zweitligisten SV Ried soll helfen, dass die Spannung bei Fußballmeister Red Bull Salzburg auch während der Länderspielpause hochgehalten wird. Allzu viele Profis stehen dem bis Dienstag noch nicht wieder genesenen Cheftrainer Gerhard Struber aber ohnehin nicht zur Verfügung. Insgesamt 13 Bullen-Kicker sind diese und nächste Woche international auf Tour.

13 Bullen-Profis rund um den Globus verstreut

Ein Überblick: Torhüter Alexander Schlager und zum ersten Mal auch Innenverteidiger Samson Baidoo wurden von Teamchef Ralf Rangnick für die EM-Qualifikationsspiele gegen Belgien (13. Oktober) und Aserbaidschan (16. Oktober) in die ÖFB-Auswahl einberufen. Dijon Kameri spielt mit Österreichs U21-Team ein Testmatch gegen Norwegen und in der EM-Qualifikation gegen Slowenien. Amar Dedić steht im A-Kader von Bosnien-Herzegowina, Lucas Gourna-Douath im französischen U21-Aufgebot und Leandro Morgalla im deutschen U21-Kader. Dorgeles Nene testet mit Mali gegen Uganda und Saudi-Arabien, Karim Konaté trifft mit der Elfenbeinküste auf Marokko und Südafrika. Roko Šimić und Luka Sučić stehen im kroatischen U21-Aufgebot und last, but not least wurde auch Salzburgs Serbien-Trio Strahinja Pavlović, Petar Ratkov und Aleksa Terzić für die EM-Qualispiele gegen Ungarn und Montenegro ins Nationalteam berufen.

Ein Spiel Sperre für Strahinja Pavlovic

Apropos Pavlović: Der Verteidiger erhielt vom Bundesliga-Strafsenat nach seiner Roten Karte gegen Austria Klagenfurt eine Sperre von einem Spiel.

Ein weiterer Teamkicker der Bullen musste seine Reisepläne kurzfristig ändern: Der Israeli Oscar Gloukh verzichtete nach der Eskalation im Nahostkonflikt auf den Flug nach Israel. Kurz darauf wurde von der UEFA das für Donnerstag angesetzte Länderspiel zwischen Israel und der Schweiz in Tel Aviv ohnehin abgesagt. Der internationale Sport in Israel ist nach den heftigen Raketenangriffen der Hamas insgesamt zum Stillstand gekommen. Auf unbestimmte Zeit verschoben wurde dementsprechend auch das Auswärtsspiel der israelischen Nationalmannschaft am 15. Oktober im Kosovo.

Wallner und Omoregie zurück im Mannschaftstraining

Oscar Gloukh absolvierte am Dienstag die Trainingseinheit mit Red Bull Salzburg laut Wochenplan. Auch die Langzeitverletzten Youngsters Lukas Wallner und Justin Omoregie sind mittlerweile wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Bruno-Gala im Zeichen von Salzburg und Sturm

Ortswechsel: Gleich mehrere Ex-Bullen standen am Montagabend auf der Bühne der 27. Bruno-Gala im Globe in Wien. Der mittlerweile bei RB Leipzig engagierte Kuchler Nicolas Seiwald wurde als Spieler der Saison und Philipp Köhn (AS Monaco) als bester Tormann geehrt. Zlatko Junuzovic, inzwischen Spielerscout beim Bundesliga-Serienmeister, erhielt den Ehrenpreis. Als Mannschaft des Jahres wurde nicht Red Bull Salzburg, sondern Vizemeister Sturm Graz ausgezeichnet, deren Coach Christian Ilzer erhielt einen "Bruno" als Trainer der Saison.