Sporting Lissabon bei EL-Play-off-Generalprobe 2:0-Sieger

Wie für den LASK ist auch für Sporting Lissabon die Generalprobe vor dem Fußball-Europa-League-Play-off-Duell am Donnerstag (21.00 Uhr) in Portugal geglückt. Die aufgrund von zahlreichen Corona-Fällen ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Ruben Amorim behielt am Sonntagabend im Ligaspiel bei Pacos de Ferreira mit 2:0 die Oberhand. Für die Entscheidung sorgten dabei Jovane Cabral (23./Elfmeter) und Kapitän Sebastian Coates (63.).

Für Sporting war es der erste Saisonauftritt in der Meisterschaft, da die Auftaktpartie wegen zahlreicher positiver Covid-19-Befunde beim eigenen Team sowie auch bei Gegner Gil Vicente verschoben worden war. Gegen den in der Bundesliga am Sonntag gegen den WAC mit 3:1 siegreich gebliebenen LASK fällt die Entscheidung in nur einem Spiel, der Aufsteiger steht in der Gruppenphase. Quelle: APA