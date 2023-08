Sportswashing: Wie Saudi-Arabien sein Image aufpoliert

Im Wüstenstaat werden derzeit Milliarden in den Fußball investiert. Frei nach dem Motto: Was kostet die Welt? Was sich die Saudis von Transfers wie Ronaldo, Benzema und Mané erwarten und warum der Kaufrausch auch auf Kritik stößt.

Am 1. Jänner 2023 wechselte Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo zu Al-Nassr in die international bedeutungslose Liga nach Saudi-Arabien. Ein Transfer, der dem exaltierten Portugiesen 200 Millionen Euro Jahresgage einbringen soll, insgesamt aber mehr Fragen aufwarf, als Antworten lieferte, und die Sportwelt einigermaßen fassungslos zurückließ. Ein halbes Jahr später ist mittlerweile recht deutlich erkennbar, welcher Plan hinter dem Fußballinvestment von Saudi-Arabien steckt. In einem Wort gesagt: Sportswashing.

Der Begriff leitet sich von "Whitewashing" ab und bezeichnet die Bestrebungen, das Ansehen des eigenen Landes durch Sportstars und die Durchführung von meist positiv besetzten sportlichen Großevents in der Welt zu verbessern. So hat Ronaldo Saudi-Arabien zu internationalen Schlagzeilen verholfen und ganz nebenbei die saudische Pro League, eine Mittelklassemeisterschaft ohne besondere Aushängeschilder und mit auffällig vielen Zuschauern, plötzlich salonfähig gemacht. In den vergangenen Tagen und Wochen sind zahlreiche europäische Fußballstars dem Duft des Geldes gefolgt und nach Saudi-Arabien gewechselt. Die Liste jener Spieler, die sich wie der mittlerweile 38 Jahre alte Cristiano Ronaldo am Ende ihrer Karriere noch einmal die Taschen auffüllen lassen, ist lang: Karim Benzema (Ittihad/zuletzt Real Madrid), Roberto Firmino (Al-Ahli/zuletzt Liverpool), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal/zuletzt Chelsea), Jordan Henderson (Al-Ettifaq/zuletzt Liverpool), Riyad Mahrez (Al-Ahli/zuletzt Manchester City), Fabinho (Ittihad/zuletzt Liverpool), Sadio Mané (Al-Nassr/zuletzt Bayern München), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal/zuletzt Lazio Rom) und noch viele mehr.

Keine Ausnahme von der Regel ist Österreichs Meistertrainer Matthias Jaissle, den die Saudis dank eines Vertragsvolumens in zweistelliger Millionenhöhe einen Tag vor dem Bundesligastart von Red Bull Salzburg loseisen konnten. Der 35-jährige Deutsche ist künftig auch ein Puzzleteil der "Saudi Vision 2030" - ein höchst ehrgeiziges Projekt von Herrscher Mohammed bin Salman, der Saudi-Arabien in den kommenden Jahren als weltoffenen, modernen Staat positionieren und so den Tourismus ankurbeln will. Die Milliarden, die in den Sport gesteckt werden, sind für das dank seiner üppigen Erdöl- und Erdgasvorkommen reiche Land locker verkraftbar. So lag das Bruttoinlandsprodukt Saudi-Arabiens 2021 bei 777 Milliarden Euro. Das Vermögen der Herrscherfamilie wird auf eine Billion Euro geschätzt.

Die Investitionen in den Fußball laufen zum größten Teil über den saudischen Staatsfonds PIF, der inzwischen an allen vier Topclubs des Landes zumindest mit 75 Prozent beteiligt ist, auch an Jaissles Al-Ahli. Investiert wird darüber hinaus in den Motorsport mit einem jährlichen Formel-1-Rennen und der Rallye Dakar, in Golf (LIV-Tour) und angeblich schon bald in den Radsport, die NBA und die NFL. Am Ende der saudischen Träume steht die Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2030 gemeinsam mit Ägypten und Griechenland.

Neidvoll habe man in Saudi-Arabien mitansehen müssen, wie das kleine Nachbarland Katar die Fußball-WM 2022 zelebriert und zuvor schon mit Sportswashing par excellence die Reputation des Landes aufpoliert hat, meinte der auf den Nahen Osten spezialisierte Politikanalyst James Dorsey zuletzt in der ARD. "Die Saudis wollen die Vorherrscher in der Region sein und sehen sich da im Wettbewerb", sagt Dorsey.

In der Kritik steht Saudi-Arabien, weil der Wüstenstaat grundlegende Menschenrechte nicht achtet. Angeprangert wird insbesondere der Umgang mit Aktivisten und jenen, die sich der Regierungslinie nicht treu ergeben. Trauriger Höhepunkt in diesem Zusammenhang war der gewaltsame Tod des regierungskritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi 2018 in Istanbul. Berichten von Menschenrechtsorganisationen zufolge hat sich die Zahl der Hinrichtungen im Land seit 2015 fast verdoppelt.