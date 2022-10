St. Pölten in Frauen-CL gegen Wolfsburg, Roma, Sparta Prag

Der SKN St. Pölten bekommt es bei der Premiere in der Gruppenphase der Frauen-Fußball-Champions-League mit Wolfsburg, AS Roma und Slavia Prag zu tun. Das hat die Auslosung am Montag in Nyon ergeben. Die erste Runde wird am 19. und 20. Oktober ausgetragen, der genaue Spielplan stand vorerst noch nicht fest. Die Top zwei steigen ins Viertelfinale auf. Wolfsburg ist regierender deutscher Meister, bei Roma ist die Österreicherin Carina Wenninger engagiert.

