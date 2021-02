St. Pölten trifft im Frauen-CL-Achtelfinale auf FC Rosengard

SKN St. Pölten bekommt es bei der Achtelfinal-Premiere in der Frauen-Fußball-Champions-League mit dem schwedischen Topclub FC Rosengard zu tun. Das hat die Auslosung am Dienstag in Nyon ergeben. ÖFB-Teamspielerin Jasmin Eder und Co. bekamen damit die von der Papierform leichteste Aufgabe, wären doch auch Duelle mit Bayern München, VfL Wolfsburg oder dem FC Barcelona möglich gewesen. Spieltermine sind 3./4. und 10./11. März, St. Pölten tritt zuerst auswärts an.

SN/APA/EXPA/PETER RINDERER Jasmin Eder und Co. matchen sich mit dem FC Rosengard