St. Pölten verspielt CL-Sieg gegen Roma in fünf Minuten

Fußball-Meister SKN St. Pölten hat in der Champions League der Frauen eine bittere Niederlage kassiert. Beim 3:4 gegen AS Roma führten die Niederösterreicherinnen bis zur 75. Minute mit 2:0, kassierten dann aber in fünf Minuten drei Tore. Jasmin Eder (30./Elfmeter) und Rita Schumacher (46.) ließen den SKN zwischenzeitlich mit dem Überraschungssieg bei der Heimpremiere in der Gruppenphase kokettieren. Am Ende aber setzte sich der Favorit verdient durch.

SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Hängende Köpfe bei St. Pölten nach verpasster Überraschung