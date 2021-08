St. Pöltens Frauen siegen in Champions-League-Quali 7:0

Die Fußballerinnen des SKN St. Pölten haben sich in der ersten Runde der Champions-League-Qualifikation keine Blöße gegeben und Besiktas Istanbul am Mittwochabend deutlich mit 7:0 (5:0) geschlagen. Der Sieg des Serienmeisters, bei dem Stefanie Enzinger mit einem Hattrick und zwei Assists herausragte, war gegen überforderte Türkinnen zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Am Samstag (21.00 Uhr/live ORF Sport +) geht es gegen Juventus Turin um den Aufstieg in die zweite Runde.

SN/APA (AFP)/MARCO BERTORELLO Stefanie Enzinger tat sich mit fünf Torbeteiligungen hervor