St. Pöltens Frauen-Team erhielt Champions-League-Startplatz

Das Frauen-Team von SKN St. Pölten hat am Freitag vom ÖFB-Präsidium den Startplatz für die kommende Fußball-Champions-League-Saison zugesprochen bekommen. Bereits vor zwei Wochen hatte der Senat 5 der Bundesliga den Niederösterreicherinnen die Lizenz zur Teilnahme an der Königsklasse erteilt. St. Pölten führte die Tabelle vor dem Corona-bedingten Liga-Abbruch am 15. April souverän an.

Quelle: APA