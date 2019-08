Österreichs Frauen-Fußball-Meister SKN St. Pölten trifft in der ersten Hauptrunde der Champions League auf Twente Enschede. Dies ergab die Auslosung am Freitag im UEFA-Hauptquartier in Nyon. Das Hinspiel findet am 11. oder 12. September in St. Pölten statt. Das Rückspiel dann am 25. oder 26. September in Enschede. Der Sieger dieses Duells steht im Achtelfinale.

