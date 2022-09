Stade de France - ein gefährliches Pflaster für die Fans

Im Mai stürmten Fans ohne Ticket das Stadion von Paris. Neue Sicherheitskonzepte sollen nun greifen.

Die österreichischen Fans, die sich auf den Weg zum Stade de France zum Nations-League-Spiel zwischen der französischen Nationalmannschaft und der ÖFB-Elf in der Nations League machen, sollten zwar mit Vorfreude, aber auch mit einer gewissen Vorsicht dieses gefährliche Pflaster betreten.

Rückblick besonders auf das letzte Champions-League-Finale zwischen Liverpool und Real Madrid am 28. Mai dieses Jahres, als der Anpfiff um 36 Minuten verschoben wurde. Der Grund ? Das reine Chaos in Saint-Denis, einer Stadt am Rand von Paris. ...