Standpunkt SN

Mit der fixen Verpflichtung des 16-jährigen kroatischen Toptalents Rocco Zikovic am Dienstag hat Fußballmeister Red Bull Salzburg wieder ein Zeichen gesetzt, wie die Bullen die Zukunft planen. Obwohl die Coronakrise auch beim Branchenkrösus finanzielle Spuren hinterlassen hat, sitzt der Serienmeister auf einem Haufen Geld. So an die 70 Millionen Euro werden die Salzburger schon in der Kasse gebunkert haben. Neben den großen sportlichen Erfolgen in den vergangenen Jahren hat Geschäftsführer Stephan Reiter zusammen mit Sportdirektor Christoph Freund den Club auf ...