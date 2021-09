Wenn ein Produkt mit dem Zusatz "limitierte Auflage" oder "nur für kurze Zeit erhältlich" beworben wird, greifen Kunden gern tiefer in die Tasche. Marketingexperten sprechen von künstlicher Knappheit, mit der man sich von der billigen Massenware am Wühltisch abgrenzen kann.

Der Fußball-Weltverband FIFA will demnach sein Premiumprodukt in Zukunft verramschen. Die Weltmeisterschaft übt gerade deshalb einen so großen Reiz auf Aktive, Fans und Sponsoren aus, weil es sie nur alle vier Jahre gibt. Die geplante Verdoppelung der WM-Turniere ...