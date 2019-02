Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg setzte sich ohne zu glänzen im Viertelfinale des ÖFB-Cups durch. Brügge, am Donnerstag Gegner in der Europa League, wiederum tankte viel Selbstvertrauen. Aber dennoch ist im Rückspiel weiter alles offen.

Red Bull Salzburg erfüllte beim Cuperfolg in Wr. Neustadt die Pflicht, zeigte keine Fußball-Gala. Aber der Sieg war wichtig für die Moral vor dem Rückspiel gegen Brügge. Und letztendlich zählt in K.o.-Spielen nur das Erreichen der nächsten Runde. Brügge wiederum überzeugte beim Erfolg gegen Tabellenführer Genk. Was bedeuten die Leistungen für die Partie am Donnerstag? Nichts. Brügge geht weiter mit einem kleinen Vorteil in das Spiel und die Bullen werden wieder ganz anders auftreten als in Wiener Neustadt. Mit mehr Wucht im ersten von hoffentlich vielen internationalen "Endspielen".