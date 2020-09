Nur 3000 Salzburg-Fans sahen wegen der Corona-Bestimmungen den Saison-Heimauftakt von Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg gegen Altach. Und die Auserwählten sorgten gleich von Anpfiff an für beste Stimmung und ein Spektakel. Wie auch die Bullenkicker auf dem Rasen, die einen Blitzstart hinlegten und sich auch von einer Roten Karte und einem 0:1-Rückstand nicht aus der Ruhe bringen ließen.

Auch in numerischer Unterzahl zeigte der Meister in der Offensive seine Klasse und drehte noch vor der Pause die Partie. Die Bullen mit einem Mann weniger und in Rückstand, so machte die Partie auch richtig Spaß, denn Altach konnte mit einem Mann mehr doch immer Akzente setzen. Allerdings ist es schon beängstigend für den weiteren Verlauf der Meisterschaft, wenn die Salzburger auch in Unterzahl ein Spiel nach Belieben beherrschen. Für das Champions-League-Qualifikationsspiel am Dienstag in Tel Aviv scheint die Truppe von Trainer Jesse Marsch jedenfalls gerüstet. Vor allem dann, wenn wieder elf Meisterkicker das Spiel beenden können.