Slapstick-Einlagen vor beiden Gegentreffern, dazu vor dem Tor nicht entschlossen genug. Und mit Villarreal ein Gegner, der nach einer ganz schwachen ersten Halbzeit taktisch reagierte und so den FC Salzburg aus dem Konzept brachte. Wie zuletzt schon so oft auf internationaler Ebene gab es für Österreichs Meister trotz einer starken Leistung nichts zu holen. Im Fußball zählen nur Ergebnisse und die kann Salzburg international aktuell nicht liefern. So kam erneut auch in der Europa League früh das Aus. Das ist ...