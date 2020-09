"Jedermann - Des is Soizburg" heißt die Doku-Serie über Red Bull Salzburg, die sich der Verein angeblich zwei Millionen Euro kosten ließ. Inzwischen ist die im Vorjahr produzierte Dokumentation auf allen wichtigen TV-Stationen in Österreich gespielt worden und hat viel Applaus bekommen. Gezeigt wird darin auf innovative und durchaus spektakuläre Art die erstmalige Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase, die in der legendären Kabinenansprache von Trainer Jesse Marsch und einer rauschenden Fußballnacht an der Anfield Road beim FC Liverpool gipfelt. Aber auch ...