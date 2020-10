An dieser Stelle sollte ein Pro und Kontra stehen zum Thema: Die Rolle von Red Bull Salzburg in der Champions League. Nur: Es war kein Kollege zu finden, der in der Hammer-Gruppe A glaubwürdig vom möglichen Aufstieg der Bullen schreiben wollte. Zu unseriös sei es vorherzusagen, dass Salzburg eine realistische Chance gegen Gruppengegner wie Bayern München oder Atlético Madrid haben würde. Hier der gefeierte Titelverteidiger der Champions League und die derzeit wahrscheinlich beste Vereinsmannschaft der Welt. Dort eine ausgefuchste, respekteinflößende ...