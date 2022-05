David Alaba ist über jeden Zweifel erhaben

Standpunkt SN

Österreichs Vorzeigefußballer David Alaba hat in den vergangenen Jahren nach seinen Leistungen in der Nationalmannschaft Kritik einstecken müssen. Oft auch berechtigt. Und dennoch kann es keinen Zweifel daran geben, dass Alaba zu den ganz großen Spielern im europäischen Fußball zählt. Es wird wohl keinem heimischen Profi mehr gelingen, drei Mal die Champions League, die Königsklasse des Fußballs, zu gewinnen. Dazu muss man eine Ausnahmeerscheinung sein. Der Wiener ist eine. Und mit 29 Jahren ist Alaba auch noch dazu in einem ...