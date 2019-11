Die Entwicklung im Team von Red Bull Salzburg schreitet in einem ungeheuerlichen Tempo voran. Weil man aus den negativen Erfahrungen gelernt hat, ist mittlerweile sogar ein Sieg gegen Liverpool realistisch.

So schnell kann es im Fußball gehen: Nach dem 2:2 am vergangenen Wochenende gegen St. Pölten wurde noch gehadert, weil Red Bull Salzburg einen Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand gegeben hat, obendrein in einem Heimspiel. Trainer Jesse Marsch ortete zunehmende Abwehrschwächen ...