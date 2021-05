Am vergangenen Mittwoch hat Villarreal das Finale in der Europa League nach Elfmeterschießen gewonnen. Nach einer, höflich ausgedrückt, taktisch starken Leistung. Der Salzburg-Bezwinger wollte in keiner Phase der Partie kreativ werden, minimierte das Risiko im Offensivspiel und wurde belohnt. Das Finale lebte nur von der Spannung. Werbung für den Fußball wurde nicht gemacht.

Die ist am Samstag im Finale der Champions League zu erwarten. Vor allem vom englischen Meister Manchester City. Dort hat Trainer Pep Guardiola auch dank vieler Millionen Euro des Besitzers aus Abu Dhabi ein Team geformt, das reif scheint, erstmals den Titel in der Königsklasse zu gewinnen. Für Guardiola wäre ein Erfolg auch die Krönung der Saison. Dass City erstmals im Endspiel der Champions League steht, ist neben den Millionen der Scheichs vor allem der Arbeit des akribischen Tüftlers aus Spanien zu verdanken. Der Fußball, den er spielen lässt, ist nicht nur erfolgreich, sondern auch meist überaus spektakulär. Er ist offensiv mit stabiler Restverteidigung ausgerichtet, hat viele Varianten und ist zielstrebig. Und auch ohne einen klassischen Mittelstürmer agiert City torgefährlich wie selten zuvor.